In der Bundeswehr wird seit Jahren auf Fortgang in dem zwischenzeitlich gestoppten Projekt gewartet. F├╝r den Kauf sind etwa f├╝nf Milliarden Euro aus dem 100-Milliarden-Paket f├╝r die Bundeswehr veranschlagt.

Viele Vorz├╝ge des Modells

Milit├Ąrplaner hatten in der Vergangenheit auf Vorz├╝ge des Modells hingewiesen, das im Verbund mit Airbus betrieben werden soll. So nutzen viele Nato-Partner den Hubschrauber ÔÇô die Niederlande, Spanien, Gro├čbritannien, Italien, Griechenland, die USA, Kanada und die T├╝rkei. Das erm├Âgliche eine breit angelegte Zusammenarbeit. "In der Bewertung war vor allem von Bedeutung, dass dem Kooperationspotential zur europ├Ąischen Integration und der Wahl eines bew├Ąhrten, marktverf├╝gbaren Musters zur Risikominimierung Vorrang einger├Ąumt wird", hei├čt es in der Unterrichtung.