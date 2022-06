Der Bundestag hat am Freitag mit gro├čer Mehrheit beschlossen, f├╝r milliardenschwere Investitionen in die Bundeswehr das Grundgesetz zu ├Ąndern. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mit breiter Mehrheit daf├╝r, einen neuen Absatz 87a in die deutsche Verfassung aufzunehmen. So wird verankert, dass an der Schuldenbremse vorbei Kredite in H├Âhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden d├╝rfen. Damit die ├änderung in Kraft treten kann, muss auch der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.