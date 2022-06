Lars Winkelsdorf: Man muss tatsĂ€chlich dem Heeresinspekteur Alfons Mais zustimmen, als er sagte: Die Bundeswehr ist blank. Über Jahrzehnte wurden die deutschen FĂ€higkeiten in der Verteidigung zusammengespart. Ganze Truppengattungen, wie etwa die Heeresflugabwehr, wurden abgeschafft. Genauso wurden bestimmte Waffensysteme vernachlĂ€ssigt. Den Panzer Gepard, den wir jetzt an die Ukraine liefern wollen, hat die Bundeswehr eigentlich schon abgeschafft. Grob gesagt: Unsere FĂ€higkeiten in der Flugabwehr haben wir faktisch aufgegeben. Denn in unseren AuslandseinsĂ€tzen wurde sie einfach nicht mehr gebraucht. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine rĂ€cht sich das fatal.