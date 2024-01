Die neue Partei von Sahra Wagenknecht kann laut einer aktuellen Umfrage auf einen Einzug in den Bundestag hoffen. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa hervor, das die "Bild am Sonntag" in Auftrag gegeben hat. Wären am Sonntag Bundestagswahlen, käme demnach das "Bündnis Sahra Wagenknecht" auf 7 Prozent der Stimmen.