Die Grünen haben in einer Umfrage leicht an Zustimmung in der Bevölkerung gewonnen und liegen damit fast gleichauf mit der AfD. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-"Trendbarometer" zufolge auf 14 Prozent. Dies ist ein Zugewinn von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Die AfD liegt demnach unverändert bei 15 Prozent.