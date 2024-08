Aktualisiert am 11.08.2024 - 13:51 Uhr

Aktualisiert am 11.08.2024 - 13:51 Uhr

Olaf Scholz will 2025 als Kanzler wiedergewählt werden. Bei einer Direktwahl würde er allerdings gegen die möglichen Kandidaten der Union schlecht aussehen.

Bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers würde Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) möglichen Kandidaten aus der Union laut einer Umfrage unterliegen. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Zeitung "Bild am Sonntag" sprachen sich jeweils 23 Prozent der Befragten in drei abgefragten Kanzler-Duellen für Scholz aus. CDU-Chef Friedrich Merz käme dabei auf 35 Prozent, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf 41 Prozent und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst auf 26 Prozent.