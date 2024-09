Die Unionsparteien erreichen laut einer Umfrage das höchste Ergebnis seit dreieinhalb Jahren. Im Insa-Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" steigen die Werte von CDU und CSU um zwei Prozentpunkte auf 33. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 19 Prozent, die SPD verliert einen Prozentpunkt und liegt bei 14 Prozent. Die Grünen liegen demnach unverändert bei zehn Prozent, die FDP bei vier Prozent. Mit zusammen 28 Prozent erreichen die drei Regierungsparteien den niedrigsten Wert seit Amtsantritt im Dezember 2021.

Merz führt bei Kompetenz vor Scholz

Laut der Insa-Umfrage hält eine Mehrheit der Befragten den voraussichtlichen Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) in acht von zehn wichtigen Politikfeldern für kompetenter als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). So halten beispielsweise 40 Prozent Merz beim Thema Migration und Asyl für kompetenter, Scholz nur 19 Prozent. Vorn liegt Scholz in der Umfrage nur bei den Themen Soziales und Klima/Umweltschutz.