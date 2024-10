Keine Koalition mit AfD – trotz "theoretischer Mehrheit"

Der CDU-Chef sprach in diesem Zusammenhang von einem Dilemma: "Es gibt in Deutschland keine links-grüne Mehrheit", sagte er. "Es gäbe rechts, ganz rechts, eine theoretische Mehrheit. Wir werden diese theoretische Mehrheit nicht in Anspruch nehmen." Die Union müsse aber bei der Wahl ein besonders starkes Ergebnis erzielen, damit nicht die geschwächten linken Kräfte "Einfluss behalten in Deutschland".