Die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Ayla Cataltepe ist bei den Grünen ausgetreten. Dies teilte die 52-Jährige in Stuttgart in einer persönlichen Erklärung mit: "Diese Entscheidung ist keine Ad-hoc-Entscheidung; sie ist über eine lange Zeit gereift, sie hat eine Geschichte, und meine Gründe sind politischer Natur."

CDU freut sich über den Wechsel

Die CDU-Generalsekretärin Nina Warken sagte, Cataltepe habe man in den letzten Jahren als eine engagierte und angenehme Landtagskollegin kennengelernt. "Wir freuen uns über jede und jeden, der Mitglied unserer CDU Baden-Württemberg wird." In der Partei spüre man seit einiger Zeit einen neuen Schwung und eine Aufbruchsstimmung – 2024 seien mehr als 3.000 Neumitglieder in die CDU Baden-Württemberg eingetreten. Über Eintritte werde gemäß der Satzung in den zuständigen Kreisvorständen entschieden.