Gestern ist sie bei den Grünen ausgetreten, heute sitzt Melis Sekmen bereits in der Unionsfraktion. Als Gast. Welche Rolle kann sie in der Union künftig spielen?

Applaus von der Union, Ärger bei den Grünen: Einen Tag nach ihrem Austritt bei den Grünen ist die Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen mit langem Beifall von der Unionsfraktion begrüßt worden. "Herzliches Willkommen. Gut, dass Sie sich so entschieden haben", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten zu der 30-jährigen Mannheimerin. "Die Fraktion freut sich darauf, Sie kennenzulernen."

Weil das Verfahren zur Aufnahme in die CDU noch Zeit beansprucht, nahm Sekmen als Gast an den Beratungen teil. Sie wurde mit den Worten zitiert: "Für mich beginnt heute ein neuer Abschnitt."

Merz: Sekmen nur ihrem Gewissen verpflichtet

Die Spitze der Unionsfraktion werde versuchen, Sekmen in einem Ausschuss unterzubringen, in dem sie ihre Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen könne, sagte Merz. Sie habe sich ja bislang schon stark im Bereich der Start-up-Unternehmen engagiert. Sekmen sitzt seit 2021 im Bundestag und war zuletzt Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Parlaments. Seit 2022 ist sie Vorsitzende des Parlamentskreises "Gründung & Start-ups".

Respekt vor Einwanderungsgeschichte

Sekmen sagte nach Teilnehmerangaben in der Fraktion, wichtig sei ihr immer der Politikstil gewesen. "Wir müssen unsere Meinung sagen, ohne gleich in Schubladen gesteckt zu werden." Ihr Großvater sei als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Die Menschen mit Migrationshintergrund hätten sie geprägt und ihr geholfen, "über den Tellerrand hinauszuschauen". Sie hätten durch viel Arbeit und Leistung den gesellschaftlichen Aufstieg geschafft. Sie ergänzte: "Ich freue mich, viele von Euch und Ihnen bald besser kennenzulernen. Es geht nach vorne. Vielen Dank."

Zuletzt wechselte 1996 eine Grünen-Abgeordnete zur Union

Der CDU-Kreisverband in Sekmens Heimatstadt Mannheim bestätigte den Eingang des Aufnahmeantrags der Abgeordneten. Über diesen werde am Dienstagabend kommender Woche bei einer Vorstandssitzung entschieden, sagte der Kreisvorsitzende Christian Hötting. Dabei handele es sich nur um eine Formalie.

Grüner Kreisverband fordert Mandatsverzicht

Der Grünen-Kreisverband Mannheim wies auf Sekmens Einzug in den Bundestag über die Grünen-Landesliste hin. "Wir fordern deshalb, dass Melis Sekmen ihr Bundestagsmandat abgibt, so dass eine andere Person der gewählten Grünen Liste statt ihr im Bundestag vertreten sein kann", hieß es in einer Stellungnahme. Die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, sagte in Berlin: "Reisende kann man nicht aufhalten."