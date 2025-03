Am Samstagnachmittag war es so weit: Genau 13 Tage nach der Bundestagswahl traten Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken in Berlin vor die Kameras und verkündeten, dass der erste Schritt in eine neue Bundesregierung erfolgreich war. Die Vertreter von Union und SPD konnten die Sondierungen abschließen. Die ersten Einigungen wurden in einem elfseitigen Papier festgehalten, das jetzt die Grundlage für konkrete Koalitionsverhandlungen bilden soll. Mehr zu der Einigung lesen Sie hier.