Grenzkontrolle in Frankfurt an der Oder: CDU, CSU und SPD wollen künftig die Kontrollen ausweiten. (Archivfoto) (Quelle: Sabine Gudath/imago-images-bilder)

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik verständigt. Das teilten beide Seiten nach Sondierungsgesprächen in Berlin mit. An den Landgrenzen sollen nach Angaben des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen – allerdings nur in Abstimmung mit dem jeweiligen europäischen Nachbarstaat. Die Zahl der Polizisten, die an der Grenze kontrollieren, soll erhöht werden.