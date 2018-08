Sonntagstrend

SPD rutscht weiter ab – Grüne fast gleichauf

12.08.2018, 10:56 Uhr | rtr

SPD-Chefin Andrea Nahles: Die Sozialdemokraten sind in einer aktuellen Meinungsumfrage erneut einen Prozentpunkt schwächer. Nun Sind AfD und Grüne fast gleich auf mit der SPD. (Quelle: Sachelle Babbar/imago)

Die SPD verliert weiter in der Wählergunst. Beim aktuellen Sonntagstrend liegt die Partei nur noch bei 17 Prozent. Der Abstand zu den Grünen war noch nie so gering wie jetzt.

Die SPD sinkt in der Wählergunst weiter ab. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, geben die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche einen Zähler ab und liegen nur noch bei 17 Prozent. Der Abstand zu den Grünen, die unverändert bei 15 Prozent stehen, war noch nie so gering.

CDU/CSU können einen Punkt zulegen und kommen auf 31 Prozent, auch die Linke gewinnt einen Punkt dazu und liegt bei zehn Prozent. Einen Zähler zur Vorwoche abgeben muss die AfD auf jetzt 14 Prozent, die FDP bleibt weiterhin bei acht Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen erneut fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 2. und 8. August 2502 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.

Auch beim Freitag veröffentlichten "Politparometer" vom ZDF kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 18 Prozent. Die Grünen liegen mit ihrem besten Wert seit sechseinhalb Jahren mit 15 Prozent knapp dahinter. Die AfD hat bei dieser Umfrage ein neues Allzeithoch mit 16 Prozent. FDP liegt bei acht Prozent, die Linke bei neun Prozent.