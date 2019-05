Antwort auf Youtuber

CDU-Generalsekretär Ziemiak: "Wir müssen online präsenter sein"

23.05.2019, 10:53 Uhr | AFP

Das YouTube-Video "Die Zerstörung der CDU" ist in wenigen Tagen fast fünf Millionen geklickt worden. Kurz vor der Europawahl steht die Partei vor der Frage: Verliert sie den Kontakt zur jungen Generation?

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat eine Schwäche seiner Partei beim Erreichen junger Menschen im Internet eingeräumt. "Wir müssen online präsenter sein. Wir müssen das Internet noch mehr nutzen, um komplexe Fragen verständlicher darzustellen", sagte Ziemiak den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Partei steht wegen des YouTube-Hits "Die Zerstörung der CDU" kurz vor der Europawahl am Sonntag erheblich unter Druck. Der fast einstündige Clip wurde schon fast fünf Millionen Mal angeklickt. Darin rechnet der 26-jährige YouTuber Rezo an einer Vielzahl von Beispielen mit der Politik von CDU und CSU in den vergangenen Jahren, aber auch mit SPD und AfD ab.

"Daraus müssen wir lernen"

Ziemiak beklagte im RND mit Blick auf das Video ein Übermaß an Populismus, Beleidigungen und falschen Vereinfachungen in sozialen Medien. Der CDU-Generalsekretär räumte aber ein, auch bei der Vermittlung ihrer Position zur Reform des europäischen Leistungsschutzrechts zu wenig durchgedrungen zu sein.



"Die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform hat gezeigt, wie schwer wir es oft haben, junge Menschen zu erreichen. Mich beschäftigt das sehr. Daraus müssen wir lernen", sagte Ziemiak. In diesem Streit hatte es ebenfalls auf einer Reihe von YouTube-Kanälen massive Kritik an der Bundesregierung gegeben, hier oft auch direkt an CDU und CSU.