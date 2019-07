Rückschlag für Gemäßigte

Höcke verbündet sich im AfD-Machtkampf mit Weidel

12.07.2019, 14:50 Uhr | AFP, jmt

Björn Höcke kann im Richtungskampf in der AfD einen Erfolg für sich verbuchen: Ihm ist ein Schulterschluss seines "Flügels" mit der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gelungen.

Der AfD-Rechtsaußengruppierung "Flügel" unter Führung von Björn Höcke ist es einem Bericht zufolge gelungen, ein Bündnis mit Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel zu schließen. Nachdem Weidel einst treibende Kraft des Parteiausschlussverfahrens gegen Höcke war, hätten sich die beiden seit etwa einem Jahr mindestens dreimal getroffen und vereinbart, einander nicht mehr öffentlich anzugreifen, berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

Streit in der Partei eskaliert

Erst am Wochenende waren die parteiinternen Streitigkeiten zwischen zwei politischen Strömungen vollends eskaliert, als nahezu der gesamte Vorstand des größten Landesverbandes in NRW zurücktrat. Der "Flügel" stehe in Konkurrenz zur AfD, hieß es aus dem bayerischen Landesverband. Höcke hingegen überzog Parteikollegen mit Vorwürfen und Beleidigungen. "Feindzeugen und Spalter" seien das. Hunderte Funktionäre griffen ihn daraufhin mit einem offenen Brief an.

Vermittelt wurde die Einigung zwischen dem "Flügel" und Weidel demnach durch den rechtsradikalen Verleger Götz Kubitschek. Weidel wisse längst, "dass die Partei Björn Höcke und sein Netzwerk nicht abschütteln kann, ohne Schaden zu nehmen", sagte Kubitschek dem "Spiegel". Bei den Treffen sei es um Strategiefragen gegangen. "Alle Beteiligten sind sich einig darin, dass die Befriedung der Partei eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt ist", sagte der Verleger weiter.

Kubitschek ist ein Vertrauter Höckes und gilt als Wegbereiter eines modern verbrämten Rechtsextremismus. Weidel sagte dem "Spiegel", es sei ihr um Dialog gegangen: "Als Fraktionsvorsitzende verlangt man von mir zu Recht, dass ich ein gewisses Neutralitätsgebot einhalte."





In der AfD tobt ein Richtungskampf zwischen dem rechtsradikalen "Flügel" und den sogenannten Genmäßigten. Höcke hatte vor einer Woche beim jährlichen Kyffhäuser-Treffen den Machtanspruch des "Flügels" geltend gemacht. Nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen werde er sich "mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstands hingeben". Er fügte hinzu: "Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird."