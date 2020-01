Karlsruhe

Fall Lübcke: Hauptverdächtiger war bei AfD-Veranstaltungen

21.01.2020

Immer mehr Hinweise auf Verbindungen zwischen den Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke und der AfD: Jetzt bestätigt die Partei, dass Stephan E. sogar beim örtlichen Verband mit angepackt hat.

Stephan E., Hauptverdächtiger im Mordfall Walter Lübcke, hat nach Recherchen des NDR bei der AfD in seiner Heimat Kassel auch beim Plakatieren geholfen und dort mehrfach Parteiveranstaltungen besucht. Damit wird die Nähe der Hauptverdächtigen zur AfD immer deutlicher.



t-online.de hatte enthüllt, dass ein Video im mutmaßlichen Youtube-Kanal von Stephan E.s Freund Markus H. offenbar vom gemeinsamen Besuch einer AfD-Demo in Erfurt stammt. Auf dem Kanal gibt es auch ein Video vom Vortag der Bundestagswahl, das zum Wählen der AfD aufruft. Diverse Videos dokumentieren außerdem, dass die beiden einer von der AfD zum "Trauermarsch" erklärten Kundgebung in Chemnitz dabei waren.

AfD: Er war Partei vor Ort vollkommen unbekannt

Die neuen Erkenntnisse des NDR belegen nun, dass sich Stephan E. auch bei der örtlichen AfD eingebracht hat. Ein Parteisprecher bestätigte das. Der AfD-Sprecher sagte aber auch, dass E. dem Kreisverband zu dem Zeitpunkt vollkommen unbekannt gewesen sei. Das ist plausibel: E. war in den vergangenen Jahren kaum öffentlich aufgefallen und lebte ein bürgerliches Leben.

Der Parteisprecher bestätigte der dpa, dass Stephan E. nach der Berichterstattung über den Mordfall vom Sprecher des AfD-Kreisverbands Kassel-Stadt anhand der Baseballmütze wiedererkannt wurde: Der Mann mit der Mütze auf dem Foto hatte mehrfach AfD-Veranstaltungen besucht. Deshalb habe der Kreissprecher umgehend die Polizei darüber informiert. E. war demnach mindestens bei drei AfD-Veranstaltungen in Kassel. Dabei habe E. sich immer zurückgehalten und in den hinteren Reihen gesessen, berichtet der NDR.

Polizei über Hilfe von E. informiert

Auch bei der AfD-Demo in Chemnitz im September 2018 zeigen t-online.de vorliegende Bilder ihn und seinen mutmaßlichen Komplizen Markus H. ganz am Ende des Zuges. Der Kasseler AfD-Kreissprecher Thomas Schenk war wie Stephan E. auch bei dieser Demo dabei. Allerdings gibt es bisher keine Anhaltspunkte, dass sie zusammen dort waren oder sich trafen.

Der AfD-Kreisvorstand habe auch erfahren, dass Stephan E. der Partei einmal beim Plakatieren während des Wahlkampfes 2018 geholfen habe. Auch das habe man unverzüglich der Polizei gemeldet, so die Partei. Eine Prüfung habe ergeben, dass E. keinen Versuch unternommen habe, Mitglied zu werden oder gar Mitglied wurde.

Das wäre für die Wahrnehmung der AfD verheerend, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt keine öffentlichen Erkenntnisse gab, die gegen eine Mitgliedschaft gesprochen hätten. Die AfD hatte in der Vergangenheit jede Verbindung weit von sich gewiesen. Im September 2019 hatte der Bundesverband Medien per Anwalt erklärt, dass eine Nähe zwischen dem Mordverdächtigen und der Partei "in keinster Weise bestand oder besteht". Bereits bekannt war, dass E. der AfD 150 Euro gespendet hatte.

Mutmaßlich Markus H. hatte in einem Forum die AfD in höchsten Tönen gelobt. Es ging um einen Beitrag, in dem es hieß, die AfD habe "jetzt ihr hässliches Gesicht gezeigt". Unter dem Namen "Professor" Moriatti", unter dem auch das Video der Einwohnerversammlung in Lohfelden mit dem später ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke hochgeladen worden war, kam als Antwort: "Was für den einen das hässliche Gesicht ist, ist für den anderen das hübscheste Antlitz überhaupt."

"Professor Moriatti", nach meinen Recherchen Urheber des #Lübcke-Hetzvideos und Tatverdächtiger im Mordfall. https://t.co/zKSLqY2465

(Ich weise im Text darauf hin, dass sich eine Partei Fans nicht aussuchen kann. Sie kann sich aber überlegen, auf wen sie wie anziehend wirkt.) pic.twitter.com/qMn46RGr5r — Lars Wienand (@LarsWienand) January 20, 2020

Mutmaßlich ohne es zu wissen, hatte sich die Partei auch zum Komplizen von E. und H. gemacht bei dem Plan, Hass auf Lübcke zu schüren. Die AfD hatte über ihren Hauptaccount auf Facebook den Link zum von H. aufgenommenen Video der Einwohnerversammlung verbreitet. Das Video hatte wegen einer aus dem Kontext gerissenen Aussage von Lübcke Morddrohungen gegen den Regierungspräsidenten nach sich gezogen. Nach dem Mord verschwand das Posting.

Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses mit einem Kopfschuss getötet worden. Der früher als Neonazi bekannte Stephan E. soll nach bisherigen Ermittlungen der Schütze sein. Bisher gibt es keine Belege für die Anwesenheit eines weiteren Mannes am Tatort.



E. legte ein umfassendes Geständnis ab, das er später aber widerrief. Zuletzt erklärte sein Anwalt, E. sei gemeinsam mit Markus H. bei Lübcke gewesen. Gegen H. wird bisher wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord ermittelt.