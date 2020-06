Nach Kritik an Lobbyarbeit

Amthor gibt Platz im Amri-Untersuchungsausschuss auf

16.06.2020, 22:00 Uhr | dpa, job, dru

Philipp Amthor: Steht wegen seiner Lobbyarbeit für eine US-Firma massiv in der Kritik. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Philipp Amthor hat in der Lobbyaffäre nach seinem Fehler-Eingeständnis nun auch erste politische Konsequenzen gezogen. Derweil prüft der Generalstaatsanwalt in Berlin die Aufnahme von Ermittlungen.

Nach Lobbyismusvorwürfen zieht sich der CDU-Politiker Philipp Amthor aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zurück. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kreisen der Unionsparteien in Berlin. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Aufnahme von Ermittlungen gegen Amthor wegen Bestechlichkeit prüft. Ein Sprecher bestätigte dem "Spiegel" am Dienstag, dass eine Anzeige gegen Amthor vorliege und man prüfe, ob es einen Anfangsverdacht gebe.

Der Satiriker und Europapolitiker Nico Semsrott hatte t-online.de am Montag bestätigt, Strafanzeige gegen Amthor bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin gestellt zu haben. Der Politiker der Satirepartei Die Partei hatte Amthor demnach bei der Zentralstelle Korruptionsbekämpfung der Behörde wegen Bestechlichkeit eines Mandatsträgers (Strafgesetzbuch §108e) und der Annahme geldwerter Zuwendungen (Abgeordnetengesetz §44a) angezeigt.

Amthor hielt Aktienoptionen von US-Firma

Amthor hatte laut einem Bericht des "Spiegel" für die US-Firma Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben und im Herbst 2018 mit einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um politische Unterstützung gebeten. Der Entwurf des Schreibens wurde dem Nachrichtenmagazin zufolge auf Briefpapier des Bundestags verfasst und kursierte vor dem Versenden im Unternehmen.

Amthor erhielt dem "Spiegel" zufolge mindestens 2.817 Aktienoptionen an dem Unternehmen und bekleidete einen Direktorenposten. Zudem sei er bei Reisen mit Augustus-Mitarbeitern in teuren Hotels untergekommen. Der CDU-Politiker bezeichnete sein Engagement bei der US-Firma nach Bekanntwerden als Fehler und räumte ein, sich politisch angreifbar gemacht zu haben. Gleichwohl betonte er, nicht käuflich zu sein.

Grünen-Chef Robert Habeck hatte am Montag den Abzug Amthors aus dem Untersuchungsausschuss gefordert, der sich mit den Ermittlungen um das Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz befasst. In dem Ausschuss soll unter anderem Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen befragt werden. Im Bericht des "Spiegel" über Amthor geht es auch um ein Foto, das den CDU-Politiker unter anderem mit Maaßen zeigt. Nach Habecks Worten sei Maaßen "erkennbar ein Buddy von Philipp Amthor". Eine neutrale Befragung sei Amthor deshalb kaum möglich.