Heimlich fotografiert

NRW-Ministerpräsident Laschet ohne Maske im Flugzeug

30.10.2020, 10:02 Uhr | dpa

Einem Medienbericht zufolge soll der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in einem Flugzeug mit heruntergezogener Maske gesessen haben. Das Foto davon irritiert.

Ein Foto von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Flugzeug hat für Irritationen gesorgt. Es zeigt ihn in seinem Sitz nach hinten umgedreht zu seinem Regierungssprecher, augenscheinlich im Gespräch – eine Maske baumelt dabei locker an einem Ohr herunter. Die "Bild" veröffentlichte die Aufnahme des CDU-Vorsitzkandidaten. Ein Fluggast habe die Szene am Mittwochabend auf einem Flug von Köln nach Berlin festgehalten, schrieb das Blatt.

Man sieht doch eindeutig, dass Laschet etwas isst und (!) trinkt. Auch bei Anne Will hat er sich nach der Talkshow streng an die AHA-Regeln gehalten. Also bitte 😂😂😂😂 #laschet #WellenbrecherShutdown #maskeauf #vorbild https://t.co/F0eLqAYSmK — Christian R (@Chrislicious81) October 30, 2020

Sprecher dementiert fehlende Maske

Ein Sprecher der NRW-Staatskanzlei erklärte dazu, Laschet habe während des genannten Fluges sowie an den Flughäfen "selbstverständlich" einen Mund-Nasen-Schutz getragen. "Dies wurde lediglich – entsprechend der allgemeinen AHA-Regeln und den Vorgaben der Fluggesellschaft – für einen kurzzeitigen Moment zum Verzehr von Speisen und Getränken unterbrochen." Unter den "AHA-Regeln" versteht man die Corona-Gebote Abstand, Hygiene und Alltagsmasken.



Unmittelbar danach sei der Mund-Nasen-Schutz wieder wie vorgesehen vollständig aufgesetzt worden. Dass Laschet isst oder trinkt, ist auf dem Foto nicht zu sehen – allerdings ist auch weder zu sehen, ob etwas auf seinem Klappbrett steht, noch, ob er etwas in der Hand hält. Der Sprecher betonte: "Die Einhaltung der AHA-Regeln ist für Ministerpräsident Armin Laschet nicht nur selbstverständlich. Er sieht sie als unbedingt notwendig an."