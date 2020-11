LIVE"Bruch mit unserer Kultur"

Im Livestream: Bundestag debattiert über Attacken auf Politiker

20.11.2020, 09:23 Uhr | dpa

Sie sorgten für einen politischen Eklat: Nun debattiert der Bundestag, wie es dazu kommen konnte, dass Störer ungehindert Abgeordnete bedrängen und beleidigen konnten. Verfolgen sie die Aktuelle Stunde live.

Sie lauerten Abgeordneten auf und stellten Filme davon ins Netz: Der Bundestag debattiert am Freitagmorgen in einer Aktuellen Stunde über die Störer rund um die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz am Mittwoch. Dabei waren auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Abgeordnete von Besuchern bedrängt, gefilmt und beleidigt worden. Alle Hintergründe dazu lesen Sie hier. Die Besucher waren als Gäste der AfD in das Reichstagsgebäude gekommen. Im Stream können Sie die Debatte live verfolgen.

Michael Grosse-Brömer: "Seit sie in dieses Haus eingezogen sind, wollen sie das Haus schlechtmachen und in den Dreck ziehen." (Quelle: Christian Thiel/imago images)



Bereits zu Beginn der Aktuellen Stunde wurde es hitzig. Michael Grosse-Brömer, erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, attackierte die AfD heftig: "Seit sie in dieses Haus eingezogen sind, wollen sie das Haus schlechtmachen und in den Dreck ziehen", sagte er in Richtung der AfD-Fraktion. Die Aktionen der Störer seien der "Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie der AfD" und keine Lappalie, sondern der "Bruch mit unserer parlamentarischen Kultur", so Grosse-Brömer. Abgeordnete von Union, SPD, Grünen und FDP zeigten ihre Zustimmung und applaudierten lautstark.



Im Anschluss entschuldigte sich AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland für die Störer. Der Besuch sei "aus dem Ruder gelaufen". Man hätte das als Partei verhindern müssen. Gauland kritisierte allerdings auch, dass bei den Vorfällen nicht mit gleichem Maße gemessen werde.

Die Übergriffe am Mittwoch galten unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dem FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle und dem früheren SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Im Fall von Altmaier filmten die Störer die Aktion und stellten das Video ins Internet.







Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erwägt bereits juristische Schritte gegen die Beteiligten. Er habe die Verwaltung gebeten, "alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, gegen die Täter und diejenigen vorzugehen, die ihnen Zugang zu den Liegenschaften des Bundestages verschafft haben", heißt es in einem Schreiben Schäubles an alle Abgeordneten.

Der Bundestag will die Störungen durch Besucher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden – und dabei auch die AfD-Abgeordneten einbeziehen, die diese Besucher eingeladen hatten. Das hatte der Ältestenrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Union und SPD hatten die Aktuelle Stunde beantragt.