Merz: "Die Opposition erfordert harte Arbeit in der Partei"

16.11.2021, 13:54 Uhr | AFP, t-online, lw

Er will die CDU führen: Zum dritten Mal tritt Friedrich Merz an – in der Pressekonferenz erklärt er, mit welchen Inhalten er punkten will.

Friedrich Merz tritt zum dritten Mal für den CDU-Bundesvorsitz an. Welche Zukunftspläne er für die Christdemokraten und für Deutschland hat, erklärt der Kandidat in der Pressekonferenz. (Quelle: Reuters)

Wer wird neuer Vorsitzender der CDU und wie geht es mit der Partei weiter? Kandidat Friedrich Merz stellt seinen persönlichen Plan und ein mögliches Team vor. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellt einen Teil des Teams vor, mit dem er nach einer Wahl zum Parteichef die CDU neu aufstellen will. Das kündigte der 66-Jährige am Montagabend nach seiner einstimmigen Nominierung für die im Dezember anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden durch den CDU-Kreisverband Hochsauerland an.



Mit Spannung wird erwartet, wen Merz als seine Kandidatin oder seinen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs vorschlagen wird. Unterstützung erhielt der Wirtschaftsexperte bereits von den Vorsitzenden der CDU in Thüringen und in Sachsen-Anhalt.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Friedrich Merz live oben im Video oder im Ticker:

13.25 Uhr: Frage: Auf welche Beteiligung der Basis hoffen Sie?

Merz: Man erhoffe sich eine breite Legitimationsbasis. Es gebe ein oder zwei Wahlgänge.

15.31 Uhr: Frage: Bei welchen Themen sind Sie sich nicht einig mit Herrn Czaja?

Merz: Er und Czaja hätten unterschiedliche Ursprünge, aber es gebe keine großen Meinungsverschiedenheiten. "Wir zeigen die CDU in der Breite." Die Opposition erfordere harte Arbeit in der Partei.

15.30 Uhr: Frage: Was haben Sie aus Ihren vorherigen Kandidaturen gelernt?

Merz: "Jetzt geht es um eine erneute Aufstellung und ich habe die feste Absicht, diese Abstimmung bei den Mitgliedern zu gewinnen."



15.29 Uhr: Frage: Streben Sie auch das Amt des Fraktionsvorsitzenden an?

Merz: Diese Frage sei momentan nicht zu beantworten. Ralph Brinkhaus sei gewählt. "Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden."

15.28 Uhr: Frage: Wie sollen die Sticheleien zwischen CDU und CSU beigelegt werden?

Merz: "Ich hoffe, dass wir auf dem Parteitag im Januar dieses Kapitel abschließen." Er habe mit Markus Söder gesprochen. "Da hoffe ich, dass wir die Zusammenarbeit auf eine neue Basis stellen."

15.24 Uhr: "Wir wollen die Kompetenz der Mitglieder einbinden. Da schlummert ein großer Schatz." Man trete als "Team CDU" an. "Wir wollen diese Gemeinschaft zeigen." Nun stellen die Journalistinnen und Journalisten Fragen.

15.20 Uhr: Nun stellt sich Mario Czaja vor. Die CDU habe ein "wirklich schlechtes" Ergebnis gehabt. Jetzt gehe es darum, die Zeit für die Erneuerung der Partei zu nutzen. "Wir haben einen relativ klaren Auftrag." Die CDU sei klar in der Mitte. "Wir brauchen Fachkompetenz, wir brauchen jugendlichen Elan." Man brauche jedes Mitglied und jede Unterstützung.

15.17 Uhr: Nun spricht Christina Stumpp. Sie stellt sich vor: Sie sei verheiratet und habe einen einjährigen Sohn. Die CDU müsse ihr Profil schärfen. "Ich möchte wirklich gucken: Wo drückt der Schuh?" Sie wolle die Zukunft der CDU, zusammen mit Merz, gestalten.

15.14 Uhr: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Das wird eine schwierige Arbeit." Merz habe schon früh gesagt, er werde das Mitgliedervotum akzeptieren. "Dies ist keine Vorentscheidung für spätere Entscheidungen, die in der Union getroffen werden müssen", heißt es mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. "Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben. (...) Mit mir soll es ein klares Profil geben."

15.11 Uhr: Der Parteivorsitzende habe nur das Recht, bei einer Position einen Vorschlag zu machen. Diese Satzung solle geändert werden: Es sollte einen stellvertretenden Generalsekretär geben. "Ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht, wer das denn sein könnte." Als stellvertretende Generalsekretärin schlage er Christina Stumpp aus Baden-Württemberg vor. Sie habe umfangreiche Erfahrungen und sei nun in den Bundestag gewählt worden. Als Generalsekretär schlage er den früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja vor. Er habe bei der Wahl als einziger Zuwächse bei den Erststimmen gemacht. "Er hat hier einen fantastischen Wahlkampf in Ost-Berlin gemacht." Er habe nach jemanden gesucht, der "ein bisschen mehr" aus der Sozialpolitik komme.

15.08 Uhr: Die CDU habe fünf stellvertretende Vorsitzende. Diese sollten Aufgaben übernehmen und in der Öffentlichkeit sichtbar werden. In diesem Zusammenhang wolle er Silvia Breher und Karin Prien nennen. Er unterstütze, dass Michael Kretschmer sich für das Amt des Stellvertreters bewerben möchte.

15.05 Uhr: Beim Thema Klimawandel müsse sich die CDU weiter entwickeln. Es gehe auch um Außen- und Sicherheitspolitik, die Zukunft der Bundeswehr. Zudem gehe es um ein großes Thema: soziale Gerechtigkeit. "Da ist die CDU, wie ich finde, nicht gut genug aufgestellt." Er möchte mithelfen, ein Konzept zu entwickeln, um soziale Sicherheit im Alltag gewährleisten zu können. Für die Bewältigung dieser Aufgaben brauche es eine "Mannschaft, ein Team".

15.03 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Friedrich Merz verweist auf die Nominierung für den CDU-Vorsitz. "Ich möchte Ihnen heute einige Gedanken vortragen und Personen vorstellen." Er stehe zum dritten Mal in drei Jahren vor dieser Entscheidung. "Aber dieses Mal ist fast alles anders": Die CDU wähle den Vorsitz mithilfe der Mitgliederbefragung und die CDU sei nun in der Opposition. "Wir müssen uns inhaltlich neu aufstellen." Es gebe eine Reihe von Herausforderungen.

14.55 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in wenigen Minuten.