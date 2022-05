Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union einer Umfrage zufolge stärkste Kraft werden und ihren Vorsprung zur SPD leicht ausbauen. Bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov gaben 28 Prozent der wahlberechtigten Befragten an, CDU oder CSU zu wählen. Dies sind zwei Prozentpunkte mehr als in den beiden Vormonaten, wie Yougov am Donnerstag mitteilte.