Der frischgebackene GeneralsekretĂ€r der FDP, Bijan Djir-Sarai, sprach bei "Markus Lanz" ĂŒber das Umfragetief und andere Herausforderungen der Liberalen. Seine ErklĂ€rungen ernteten an so mancher Stelle Widerspruch.

Seit der Bundestagswahl hat die FDP gleich drei Schlappen erlebt: Bei Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen bĂŒĂŸten die Liberalen deutlich an WĂ€hlerstimmen ein und verpassten bei der Saar-Wahl sogar den Einzug in den Landtag. Markus Lanz wollte am Donnerstagabend von FDP-GeneralsekretĂ€r Bijan Djir-Sarai wissen, wie er die negative Entwicklung erklĂ€re.