Nun geht dieser neue Vorstand nach Informationen von t-online erste Schritte, um Kalbitz in die Partei und an die Spitze zurückzubringen. In einem Antrag für den vom 17. bis 19. Juni in Riesa stattfindenden Bundesparteitag fordert der Brandenburger Landesvorstand das Ende für das Auftrittsverbot. Kalbitz sei ein "freier Mann ohne Einträge im polizeilichen Führungszeugnis, weiterhin Mandatsträger für die AfD und Mitglied in der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg", heißt es in dem Papier. Für Insider der Partei ist es das klare Signal: Der Landesverband will Kalbitz zurück in der AfD.