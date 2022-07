Lauterbach: Schröder hat "keinen Platz mehr in der SPD"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich für den Ausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder aus der SPD ausgesprochen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte der Sozialdemokrat im "Spiegel"-Format "Spitzengespräch": "Das ist einfach so ein absolut verbrecherisches Vorgehen von (Russlands Präsident Wladimir) Putin, dass eine Haltung wie die von Gerhard Schröder unverzeihlich ist." Damit habe Schröder "eigentlich keinen Platz mehr in der SPD". Das Verhalten des früheren Bundeskanzlers sei parteischädigend. "Ich würde mich einfach freuen, wenn er dem Ausschluss noch zuvorkäme", sagte Lauterbach weiter.

Bas: Schröder ist "auf dem falschen Dampfer unterwegs"

Gegen Gerhard Schröder läuft aufgrund seines Engagements für russische Staatskonzerne und seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin ein parteiinternes Verfahren. Im SPD-Bezirk Hannover liefen am Donnerstag Beratungen über einen möglichen Parteiausschluss, die jedoch ohne Ergebnis zu Ende gingen. Mit einer Entscheidung wird in der ersten Augustwoche gerechnet.

Bas hatte sich selbst an Wahlkämpfen an der Sozialdemokraten zugunsten Schröders beteiligt. Dafür schäme sie sich nicht, so die 54-Jährige. Sie habe aber nie zum Schröder-Lager gehört, sondern sei Fan von Oskar Lafontaine gewesen. Dieser war unter Schröder kurzzeitig Finanzminister, trat 2005 jedoch aus der SPD aus und in die neu gegründete Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit ein. Diese ging später in die Linkspartei auf. Nachdem er zwischenzeitlich deren Vorsitzender war, erklärte er im März seinen Austritt aus der Partei. Bas sagte dem "Spiegel", es sei bitter, welchen Weg Schröder und Lafontaine genommen hätten: "Einfach nur traurig."