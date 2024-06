Giftiger Wurm breitet sich in Italien aus

Supervulkan in Italien: Erneute Erdstöße

E10: So hoch ist der Mehrverbrauch

TV-Arzt in Griechenland verunglückt – tot

Europa wählt vom 6. bis zum 9. Juni ein neues Parlament. Der Wahl-O-Mat ist offenbar so beliebt wie nie. Ein SPD-Politiker veröffentlicht Morddrohungen.

Loading... Embed

Briefkasten mit Wahlunterlagen aufgebrochen

13:20 Uhr: Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag den Briefkasten vor dem Wilhelmsdorfer Rathaus (Landkreis Ravensburg) aufgebrochen. Etwa 100 Briefwahlunterlagen für die EU- sowie die Kommunalwahlen seien nach der Tat auf der Straße im Regen liegengeblieben, teilt die Polizei mit.

Sie seien aber vermutlich weiterhin brauchbar, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ob der Täter auch Briefe mitnahm und viele Briefe insgesamt in dem Postkasten waren, war zunächst nicht bekannt.

Bei rund 50 der noch vorhandenen Briefe habe es eine Mengendifferenz zwischen den Kuverts für die Kommunal- und den Kuverts für die Europawahl gegeben. Nun müsse also geprüft werden, ob der Täter Wahlbriefe entwendet hat oder ob die entsprechenden Wähler lediglich an einer der beiden Wahlen teilgenommen hatten.

Darum stehen die Grünen in einigen Bundesländern oben auf dem Wahlzettel

10.34 Uhr: 65 Millionen Deutsche sind in diesem Jahr zur Europawahl aufgerufen. Per Briefwahl vorab oder am Wahlsonntag mit dem persönlichen Gang zur Urne: Mit ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel entscheiden sie mit, wie Europa künftig geführt wird.

Wo das Kreuz landet, kann sich dabei von Bundesland zu Bundesland unterscheidet, auch wenn die gleiche Partei gewählt werden soll. Denn die Reihenfolge auf dem Wahlzettel ist nicht bundesweit einheitlich. Lesen Sie hier, wie die Wahlzettel mit der vorherigen Wahl zusammenhängen.

Letzte Umfrage vor der Wahl: Deutschlands Grüne verlieren Zuspruch

8.30 Uhr: In der letzten Umfrage vor der Europawahl zeichnen sich deutliche Veränderungen zum Wahlergebnis von vor fünf Jahren ab. Die Grünen dürften laut den Projektionswerten des ZDF-Politbarometers Extra auf 14 Prozent kommen, nach 20,5 Prozent bei der Wahl 2019.

Damals erhielten CDU und CSU zusammen 28,9 Prozent, nach der am Donnerstagabend verbreiteten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen wären es nun 30 Prozent. Bei der AfD werden ebenfalls jetzt 14 Prozent verzeichnet, nach elf Prozent vor fünf Jahren.

Als dritte Partei liegt auch die SPD bei 14 Prozent nach 15,8 Prozent bei der letzten EU-Wahl. Die FDP würde laut der Umfrage auf vier Prozent kommen nach 5,4 Prozent 2019 und die Linke auf drei Prozent nach zuletzt 5,5 Prozent. Das BSW erreicht aus dem Stand sieben Prozent.

Laut Politbarometer wussten allerdings 42 Prozent der mehr als 1.200 Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. Die Interviews wurden am Mittwoch und Donnerstag geführt.

Wahlprogramme: Was die Parteien den Wählern versprechen

8.23 Uhr: Die Wahllokale sind offen, jetzt zählt es. Doch die Plakate in den Innenstädten geben nur wenig Aufschluss über die Programme der Parteien. Die einen fordern: "Europa. Einfach. Machen." Die anderen: "Besonnen handeln." Wieder andere fragen: "Ampel oder Überholspur?". Lesen Sie hier, was die Parteien konkret in ihren Programmen fordern.

Die Wahllokale haben geöffnet