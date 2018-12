Die Kurden-Miliz YPG hat den syrischen Staatschef Assad um Beistand bei der erwarteten türkischen Militäroffensive gebeten. Laut syrischem Staatsfernsehen rückten Truppen nach Manbidsch vor.



Die syrische Armee ist offenbar in die nördliche Stadt Manbidsch einmarschiert. Das Generalkommando der Armee teilte mit, dass die Truppen ihrer Verpflichtung nachkämen, die staatliche Souveränität auf dem gesamten syrischen Staatsgebiet sicherzustellen. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrische Kurden-Miliz YPG die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatte.

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q