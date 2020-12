LIVERingen um Parteivorsitz

Merz, Laschet und Röttgen stellen sich der CDU-Basis

14.12.2020, 18:57 Uhr | dpa, mk, cck

Mitte Januar will die CDU ihren Wahlparteitag abhalten, und zwar online. Jetzt hat die Parteibasis Gelegenheit, das ungewohnte Format zu proben – und dabei die Kandidaten zu grillen.



Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream:



Noch immer hat die CDU keinen Nachfolger für die derzeitige Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gekürt. Aber die Zeit drängt: Denn im September 2021 wird der Bundestag neu gewählt und der Parteivorsitzende ist in der CDU auch meist der Kanzlerkandidat.

An heutigen Montag tagte deswegen die Parteispitze und einigte sich: Mitte Januar soll auf einem digitalen Parteitag der Nachfolger gewählt werden. Die drei Bewerber, Außenpolitiker Norbert Röttgen, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, stellen sich am Montagabend in einem Online-Format Fragen von CDU-Mitgliedern – ihr erster gemeinsamer Auftritt seit einer Veranstaltung des Unions-Nachwuchses von der Jungen Union (JU) Mitte Oktober.