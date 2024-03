Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Jeder Hinterbänkler darf inzwischen den Kanzler für dessen Taurus-Nein der Begriffsstutzigkeit zeihen. Dabei hat Scholz bessere Argumente, als seine grobschlächtigen Kritiker begreifen.

Führungsschwäche, Maulfaulheit, nichtssagende Blechsprache, mäßiges Charisma, Hang zur Überheblichkeit: Bundeskanzler Olaf Scholz darf man mit gutem Grund mancherlei Unzulänglichkeiten in seiner Rolle als oberster Ampelmann vorhalten. Den Vorwurf mangelnden Intellekts oder unzureichender Reflexionsgabe verkneift sich aber sogar die Opposition in ihren fairen Momenten. Scholz sei "ein kluger Kopf", attestierte CSU-Chef Markus Söder unlängst in einem t-online-Interview jenem Mann, dem er mit der scharfen Beobachtungsgabe und Wortgewandtheit des früheren BR-Reporters auch schon einmal dessen "schlumpfiges Grinsen" als Fassade anstelle einer ordentlichen Antwort vorgehalten hatte.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Jeden Donnerstag schreibt er bei t-online seine Kolumne "Einspruch".

Gleichwohl wird der Kanzler seit Wochen als der letzte begriffsstutzige Holzkopf hingestellt, wenn er nach wie vor der Ukraine den weitreichenden bunkerbrechenden Marschflugkörper Taurus für deren Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg Russlands vorenthält. Lustvoll und fast höhnisch werden Diskussionen am eigentlichen Knackpunkt dieses Themas vorbeigeführt. Der Kanzler sage nicht die Wahrheit, lüge gar, wenn er behaupte, dass das deutsche Waffensystem nicht ohne den Einsatz deutscher Experten, also Bundeswehrsoldaten, vor Ort in der Ukraine möglich sei. "Stimmt nicht!", "Stimmt nicht!!", schreit die außerkoalitionäre Opposition in Person des CDU-Wehrexperten Roderich Kiesewetter bis zur innerkoalitionären Opposition namens Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Man könne die Ukrainer an dieser Waffe auch vorher hierzulande ausbilden.

Video | Bundestag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Regierungsbefragung Player wird geladen Quelle: dpa

Pfeilgerade am Kern der Sache vorbei

Das schießt nun aber pfeilgerade (und vorsätzlich?) am eigentlichen Kern der Sache vorbei. Und diesen Kern hat Olaf Scholz vor einer Schülergruppe so direkt wie nur möglich beantwortet. Hängen blieb statt dieses Kerns von dieser Begebenheit nur, dass er seine Erklärung mit dem Zusatz versah, er sei der Kanzler und also gelte das.

In dem Fall kam das inhaltlich Wichtigere aber vorher. Scholz machte das Wesentliche innerhalb der Grenzen deutlich, die ihm die politische Rücksichtnahme auf die von Wladimir Putin geschundene und zu Recht mit aller westlichen Kraft unterstützte Ukraine setzt. Es geht nicht darum, die Ukrainer an der Waffe zu schulen. Es geht darum, diese garantiert in ihrer Reichweite zu begrenzen. Damit nicht Ziele jenseits des Verteidigungsraumes der Ukraine (eigenes Territorium und allenfalls angrenzende Gebiete mit Nachschubeinrichtungen der Russen) ins Visier genommen werden. Bauartbedingt reichte die Lenkwaffe Taurus von der Ukraine aus bis zur symbolträchtigen Brücke auf die Krim sowieso – aber auch und bis nach Moskau.

Es wäre nun naiv bis ignorant einzuwenden, die gelieferten Taurus könnten hierzulande in der Reichweite auf, sagen wir, 200 statt 500 Kilometer begrenzt werden, und alles ist gut. Wenn diese Flapsigkeit bei dem ernsten Thema erlaubt ist: Ich hatte als Junge mal ein Mofa, das ich natürlich frisiert habe. Wenn mich der Dorfpolizist regelmäßig damit erwischte, musste ich anderntags mit dem rückgebauten, gedrosselten Bock bei der Polizeistation vorfahren. Um dann nach Hause zu düsen – und wieder den dicken Krümmer zu montieren.

Es ist natürlich technisch für findige Leute machbar, das reichweitenbegrenzte schwere Kaliber in der Ukraine wieder auf volle Reichweite aufzubohren. Deshalb müssten deutsche Soldaten "on the ground", also vor Ort sein in der Ukraine: Um eben das zu verhindern. Sie wären dort nicht als Ausbilder, sondern als Aufpasser.

Es gibt keinen Grund für blindes Vertrauen