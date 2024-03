Es brodelt in der Ampel-Koalition – weil die Union im Parlament erneut einen Antrag zu Taurus-Lieferungen einbringen will. Jetzt wird FDP-Fraktionschef Dürr deutlich.

Die Union will am Donnerstag im Bundestag erneut einen Antrag, der Ukraine das Taurus-System zu liefern, zur Abstimmung stellen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt die Lieferung der reichweitenstarken Raketen ab, weil er befürchtet, dass Deutschland damit in den Krieg hineingezogen werden könnte.

Risse in der Ampelkoalition

Mit seinen Worten richtet sich Dürr deshalb vor allem an seine eigene Fraktion. Zugleich lassen sie sich auch als Appell an Abgeordnete der anderen Ampel-Fraktionen verstehen. Erst am Montag hatte Grünen-Außenpolitiker Anton Hofreiter in einem bemerkenswerten Gastbeitrag zusammen mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" scharfe Kritik am Kanzler geübt.