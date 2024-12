In der von Anfang bis Ende urkomischen Heavy-Metal-Persiflage "This Is Spinal Tap" von 1984 gibt es eine Szene, die aus allem Witz noch herausragt – wenn ich nur an sie denke, muss ich schon lachen. Der Gitarrist der Band, von der die vermeintliche Doku handelt, erklärt dem Reporter flüsternd seinen Marshall-Verstärker und zeigt ihm die Regler an der Messingfront. Statt einer 10 ist dort überall eine 11 am Anschlag zu sehen. "These go to eleven" triumphiert der Kaugummi-kauende und grenzdebil dreinblickende Musiker. Als der Reporter entgeistert aus der Wäsche schaut, setzt er erklärend und verschwörerisch hinzu: "It‘s one louder!"