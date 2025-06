Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen in Donezk (Archivbild): In der Grenzregion Sumy soll die ukrainische Armee Fortschritte gegen die russischen Angreifer machen. (Quelle: IMAGO/Viacheslav Madiievskyi/imago)

Selenskyj: Ukraine drängt russische Truppen aus Grenzregion Sumy

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verdrängen seine Streitkräfte russische Truppen aus der Grenzregion Sumy. "Unsere Einheiten in der Region Sumy drängen die Besatzer allmählich zurück", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung auf

Ähnlich wie die Ukraine will auch Russland Drohnentruppen als eigene Waffengattung in der Armee aufbauen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau vor Vertretern von Armee und Regierung an. "Wir sehen, wie die Wirksamkeit unbemannter Fluggeräte im Kampfeinsatz rapide wächst", sagte Putin nach Angaben des Kremls. Etwa die Hälfte der zerstörten oder beschädigten gegnerischen Ziele gehe mittlerweile auf das Konto der Drohnenpiloten. Mehr dazu lesen Sie hier .

Trump ist "enttäuscht" von Russland – und der Ukraine

Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen. Trotz einer Initiative des US-Präsidenten sind alle Bemühungen um eine Waffenruhe gescheitert. Bei den zwei jüngsten Gesprächsrunden zwischen Moskau und Kiew in Istanbul wurde lediglich der Austausch von Gefangenen vereinbart.

Pistorius stellt Ukraine 1,9 Milliarden Euro in Aussicht

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einem Besuch in der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte Pistorius am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stellt Deutschland in diesem Jahr insgesamt rund neun Milliarden Euro zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie hier.