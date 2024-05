Am Montag hat die CDU Friedrich Merz zum zweiten Mal zum Parteivorsitzenden gewählt. Das Ergebnis: eindrucksvoll. Aber Merz will mehr. Er will Kanzler werden. Wird er es? Und: Kann er das?

Ich falle gleich mal mit der Prognose ins Haus: Ja, Friedrich Merz wird spätestens im nächsten Jahr Nachfolger von Olaf Scholz. Das ist eine Prognose, keine Empfehlung. Wenn ich persönlich ein Anforderungsprofil für den zehnten Bundeskanzler unserer Republik entwerfen sollte, wäre ein 68-jähriger Sauerländer mit reichlich Berufserfahrung in der Hochfinanz, der seine Dienstreisen am liebsten am Steuerknüppel eines zweimotorigen Privatflugzeugs absolviert, nicht der Topkandidat. Da könnte ich mir einen Menschen, egal ob Mann oder Frau, aus der nächsten Generation eher vorstellen. Er oder sie müsste auch nicht im Big Business zu Hause sein, Alltagserfahrungen im Umgang mit knappen Eurobudgets wären mir wichtiger. Vielleicht jemand, der schon mal mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren ist? Sauerland wäre aber okay.

Aber wir suchen keinen Abteilungsleiter für die mittelständische Schraubenfabrik in Olpe, sondern den Chef der Bundesrepublik Deutschland. Und das läuft politisch anders. Warum läuft es also pfeilgerade auf Friedrich Merz zu?

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman". Alle Texte lesen Sie hier.

Sie teilen wahrscheinlich meine Annahme, dass die Ampelkoalition keine zweite Chance bekommt. Sie hat keinen guten Job gemacht, die Partner wollen auch gar nicht mehr. Christian Lindner und Robert Habeck würden vermutlich eher die Wahl anfechten, als sich noch einmal miteinander in eine Regierung einsperren zu lassen. Der Einzige, der noch an die zweite Amtsperiode von Olaf Scholz glaubt, ist Olaf Scholz. Aber einer muss ja der Letzte sein.

Die SPD wird auch nicht wieder stärkste Fraktion im Bundestag – 2021 war eine Sondersituation. Die Ära Merkel ging zu Ende, CDU und CSU trugen einen erbitterten Streit aus, Armin Laschet war der falsche Kanzlerkandidat. So konnte Scholz mit 25,7 Prozent der Stimmen Kanzler werden. Diese Geschichte wiederholt sich nicht. Und die Grünen? Die diskutieren zwar intern darüber, ob sie wieder mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die nächste Wahl gehen sollen oder ob Robert Habeck seine Chance bekommt. Aber nach drei Jahren Regierungsbeteiligung ist im Land kein lauter Ruf nach einem Kanzler oder einer Kanzlerin mit grünem Parteibuch zu vernehmen. Nicht einmal ein leiser.

Dann wird die Union auch den Kanzler stellen

Die Union ist aktuell die stärkste politische Kraft in Deutschland. Alles spricht dafür, dass sie im nächsten Bundestag die größte Fraktion bilden wird. Dann wird sie auch den Kanzler stellen. Aber klar, Friedrich Merz ist nicht der Einzige, der dafür infrage kommt. Was ist mit Markus Söder, was ist mit Hendrik Wüst? Ein, zwei andere werden auch noch genannt, wie Daniel Günther aus Schleswig-Holstein oder Boris Rhein aus Hessen, aber das sind krasse Außenseiter, praktisch chancenlos.

Zunächst Söder: Der bayerische Ministerpräsident wiederholt seit Monaten gebetsmühlenartig, sein Platz sei in Bayern. Das hat er vor der letzten Wahl allerdings auch gesagt, dann zettelte er den giftigen Kleinkrieg gegen Laschet an. Söder weiß, dass er damit einen maßgeblichen Beitrag zur Niederlage der Union geleistet hat. Mit Merz ist er sich einig: Das wird uns beiden nicht passieren. Und er akzeptiert, dass der CDU-Vorsitzende unter normalen Umständen den ersten Zugriff auf die Kandidatur hat. Die Umstände sind durchaus normal.

Wüst, der Merkelianer