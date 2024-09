Die FDP hat schon oft regiert, mit der Union oder mit der SPD. Sie hat Höhen und Tiefen erlebt. Nach Niederlagen ist sie immer zurückgekommen. Aber so kritisch wie heute war die Lage noch nie. Werden die Liberalen noch gebraucht?

Thüringen 1,6 Prozent. Sachsen 0,9 Prozent. Brandenburg 0,8 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Splitterpartei. Die Tierschutzpartei war in Sachsen erfolgreicher, in Brandenburg eine Partei namens Plus. Das sind aber auch Ergebnisse einer Regierungspartei, der FDP. Bei den Septemberwahlen sind die Liberalen gedemütigt worden. Die Botschaft der ostdeutschen Wähler ist eindeutig: Wir brauchen diese Partei nicht.

Wozu auch? Versuchen Sie bitte selbst, die Frage zu beantworten, für welche Politik die FDP steht. Ihnen fallen wahrscheinlich zwei Punkte ein: Die FDP hält an der Schuldenbremse fest. Und die FDP ist gegen ein Tempolimit auf der Autobahn. Zwei aus der Zeit gefallene Positionen.

Praktisch der gesamte wirtschaftspolitische Sachverstand des Landes findet, dass Deutschland massiv investieren muss, um wieder auf die Beine zu kommen. Die Liberalen finden, dass Deutschland massiv sparen muss. Seit Anfang des Jahres propagieren sie eine liberale "Wirtschaftswende", Anfang Juli wurde daraus eine "Wachstumsinitiative" mit einem Sammelsurium an Maßnahmen. Jetzt ist Ende September, beschlossen ist im Bundestag so gut wie nichts. Scheint alles nicht so dringend zu sein.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Zwei Drittel der Deutschen sind für ein Tempolimit auf Autobahnen. Die einen wegen der Ökologie. Die anderen, weil ihnen die Aggro-SUVs, die von hinten auf sie zuschießen, unangenehm sind. Wieder andere, weil sie im Auslandsurlaub erleben, dass es unterwegs auch entspannter zugehen kann. Mit den Liberalen ist darüber nicht zu reden. Die sind dann gleich auf 180. Sie sehen die Freiheit in Gefahr. Oder jedenfalls das, was sie unter Freiheit verstehen.

2017 ließ Christian Lindner die Koalition mit Angela Merkel und den Grünen platzen. "Besser nicht regieren als schlecht regieren", lautete die Begründung. Seit drei Jahren regiert Lindner mit SPD und Grünen – und zwar schlecht. Nein, nicht nur weil die Koalition sich in einen Dauerstreit verstrickt hat. Auch weil die Liberalen sich als wankelmütige, unzuverlässige Partner erwiesen haben. Im Bundeskabinett ließen sie Habecks Heizungsgesetz durchgehen, im Bundestag machten sie Opposition dagegen. In der EU stimmte die Regierung dem Zeitplan für den Umstieg vom Verbrenner zur Elektromobilität zu, in allerletzter Minute torpedierten die Liberalen den Kompromiss. Sie blamierten Deutschland.

Freies Parken für alle

Kurz vor den Wahlen im Osten blamierte sich die FDP selbst – mit der Forderung nach kostenfreiem Parken in unseren Innenstädten. Unter Verkehrsexperten, Stadtplanern und Bürgermeistern gibt es einen breiten Konsens: Wer die Innenstadt attraktiv machen will, muss sie für Menschen attraktiv machen, nicht für Autos. Kopenhagen, Wien, London, Paris, Tallin, das sind Städte, deren Mobilitätsstrategie international als vorbildlich gilt. Kostenloses oder billiges Flatrate-Parken sehen sie nicht vor. Liberale gelten als weltläufige Menschen. Sie können aber auch schrecklich provinziell sein.

Vielleicht denken Sie jetzt, der Elder Statesman hat was gegen die Liberalen. Das stimmt nicht. Vor sehr langer Zeit hat die FDP mir einmal einen Preis verliehen, den Karl-Hermann-Flach-Preis für liberalen Wirtschaftsjournalismus. Ich habe gezögert, die Auszeichnung anzunehmen, weil ich als Journalist weder Mitglied einer Partei bin noch einer Partei nahe stehe; allenfalls stehe ich den Parteien unterschiedlich weit fern. Den Preis habe ich trotzdem angenommen – wegen des Namenspatrons. Flach war ein liberaler Denker und Parteimanager, aber auch ein exzellenter Journalist, er hat für die "Frankfurter Rundschau" geschrieben. Ich komme auf ihn noch zurück.

Ein paar Mal in meinem Leben habe ich die FDP auch tatsächlich gewählt, meistens wegen einzelner ihrer Protagonisten. Wegen Hans-Dietrich Genscher, dem Weltreisenden in Sachen Frieden und Freiheit. Oder wegen Klaus Kinkel, einem knorrigen schwäbischen Liberalen. Als Innenminister ging Kinkel nach Stuttgart-Stammheim in den Knast, um persönlich mit den Terroristen der RAF zu reden. Er wollte sie von der Aussichtslosigkeit ihres Tuns überzeugen und die Spirale der Gewalt durchbrechen.

Wann mich Christian Lindner zuletzt beeindruckte