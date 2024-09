Kurioser Kussmoment mitten in TV-Show

Brandenburg hat gewählt. Die SPD wird wohl weiterhin den Ministerpräsidenten stellen. Doch was bedeutet das Ergebnis für die Parteien?

Die SPD mit Dietmar Woidke an der Spitze wird wohl weiter Brandenburg regieren. In welcher Koalition? Erst im Laufe des Abends stellte sich heraus, was möglich ist – nämlich ein Bündnis zwischen SPD und BSW oder eine Dreierkoalition, bei der die CDU mit im Boot ist.

Doch die Wahl in Brandenburg hält für alle Parteien schon jetzt Erkenntnisse für den beginnenden Bundestagswahlkampf bereit. Manche sind bitter.

SPD: Woidkes Sieg – Scholz' Verschnaufpause

Dietmar Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt – und offensichtlich gewonnen. Die SPD geht den ersten Hochrechnungen zufolge als stärkste Kraft aus der Wahl hervor und wird wohl auch die nächste Regierung anführen. Ein doppelter Triumph, der vor allem mit einem Mann zu tun hat: Dietmar Woidke.

Die Brandenburger SPD hatte ihren Wahlkampf komplett auf ihn zugeschnitten. So sehr, dass manche Wahlplakate die SPD nicht einmal erwähnten. Zugleich grenzte sich Woidke maximal von der unbeliebten Ampel ab. Woidke erklärte Olaf Scholz de facto zur Persona non grata, verbat sich Auftritte des Kanzlers im Wahlkampf. Auch politisch setzte Woidke auf einen Anti-Ampel-Kurs, etwa in der Migrations- und Innenpolitik.

Klar ist: Woidke gewann nicht wegen, sondern trotz Scholz. Und doch kann der Kanzler, der gerade im fernen New York weilt, ein wenig aufatmen. Denn die Wahl galt als letzter großer Stimmungstest in der Frage, ob die SPD mit Scholz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 zieht. Nicht wenige Genossen zweifeln an den Siegchancen des Kanzlers und hoffen insgeheim auf den Umfragekönig Boris Pistorius.

Der Punktsieg in Potsdam dürfte eine offene Revolte der SPD gegen Scholz vorerst verhindern. Und doch ist es für den Kanzler nur eine Verschnaufpause. Scholz hängt weiter im Umfragetief, die Ampel wirkt von Woche zu Woche instabiler. Sollte sich die Stimmung im Land nicht merklich drehen, muss Scholz in der K-Frage bangen. Denn die Geduld der Genossen ist endlich.

AfD: Radikal erfolgreich

"Wir haben sie getrieben" – So feierte Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt am Sonntagabend noch vor Verkündung der ersten Prognosen. Und auch AfD-Chefin Alice Weidel sagte, egal wie das Ergebnis ausfiele: "Wir sind die heutigen Sieger".

Tatsächlich kann die AfD als größten Erfolg für sich verbuchen, dass vor allem ein Thema den Wahlkampf beherrschte: Migration. Dieses Thema wurde auch von den anderen Parteien mit immer härteren Forderungen bespielt. Für die AfD ist das die perfekte Ausgangslage, auch für die Bundestagswahl 2025.

Als neue Volkspartei im Osten hat sie sich mit erheblichen Zugewinnen in Thüringen, Sachsen und jetzt Brandenburg etabliert. Nun setzt sie ihren Fokus auf den Westen. Der darf sich gefasst machen auf äußerst radikale Forderungen und hoch motivierte Wahlkampfhelfer – auf den Marktplätzen und noch mehr in den sozialen Netzwerken. Härter, jünger, noch angriffslustiger: Nach dem Experimentierfeld Ostdeutschland will die AfD testen, wie weit sich die gesamte Bundesrepublik nach rechts verschieben lässt.

CDU: Reines Ampel-Bashing reicht nicht