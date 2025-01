Weidel müsste es besser wissen

Aber lesen Sie bitte, was Alice Weidel über Europa sagt, wiederum im O-Ton:

"Deutschland braucht Europa nicht zum Überleben. Andersherum ist es richtig. Trotzdem verhält sich die EU, als müssten wir Deutschen unsere vitalen Interessen zurückstellen, um das 'europäische Projekt' nicht zu gefährden. Das ist eine groteske Verzerrung. Entweder lernt die EU unsere nationalen Interessen zu berücksichtigen oder sie wird verschwinden."

Die AfD ist als Euro- und europakritische Partei gegründet worden, diese Haltung ist zu respektieren. Aber Haltung ist das eine, Realität etwas anderes. Mehr als die Hälfte der deutschen Exporte geht in andere EU-Länder. Ist die Sicherung unseres Wohlstands etwa kein vitales Interesse Deutschlands? Wo sieht die AfD die Zukunft der deutschen Wirtschaft? In China? Nun ja, no risk, no fun. In Trumps Amerika? Der Mann liebt Zölle wie andere Männer ihre Frau. Strange. Weidel ist promovierte Volkswirtin. Sie muss es besser wissen.

Die AfD-Chefin glaubt, Deutschland könnte die Brüsseler Bürokratie, das lästige EU-Parlament und Ursula von der Leyen loswerden, aber den freien Handel in Europa behalten. So hatten sich das auch ihre britischen Freunde vorgestellt. Am 1. Februar jährt sich der Brexit zum fünften Mal. Wer erinnert sich noch an seine Protagonisten – Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss? Sie haben ihr Volk getäuscht, sie wurden abgewählt.

Schutzlos gegenüber einem aggressiven Russland

"Slaves don't fight" steht über dem Interview, das Maitra mit Weidel geführt hat – Sklaven kämpfen nicht. Darunter steht diese kämpferische Ansage: "Wenn Donald Trump verlangt, dass Deutschland mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernimmt, dann sollte er sich über die Konsequenzen im Klaren sein." Sie werde sich dann seine Bedenken gegen North Stream höflich anhören, aber eigene Entscheidungen über die deutsche Energieversorgung treffen. Die müsse Trump akzeptieren, ob ihm das passt oder nicht.

Wer bei Alice Weidel Führung bestellt ... Aber kann man bei ihr auch Sicherheit bestellen? Deutschland könne für sich selbst sorgen, sagt sie. Die Bundeswehr verfüge, so Weidel, über mindestens zwei Drittel des russischen Verteidigungsetats, das Geld werde nur völlig ineffizient ausgegeben. Die USA und die Nato spielen in ihren sicherheitspolitischen Überlegungen keine Rolle. Deutschland würde unter einer Kanzlerin Weidel also auf den atomaren Schutzschirm der Amerikaner verzichten. Dieser Schutzschirm ist unsere Lebensversicherung, vor allem gegen ein aggressives Russland. Ein Land, das in Weidels Welt nicht existiert.