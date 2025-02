Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Gazastreifen wird zur Riviera des Nahen Ostens. Das ist der Plan von Donald Trump. Gibt es auch eine vernünftige Idee?

Können wir einmal die Politik außen vor lassen? Und nur die Menschen in den Blick nehmen? Stellen Sie sich bitte vor, Gaza sei Ihre Heimatstadt. Sie sind vor Israels Bomben in den Süden geflohen, von einem Zeltlager ins nächste, Sie haben den ganzen Schrecken dieses Krieges aus der Nähe erlebt. Jetzt, im fragilen Waffenstillstand, kommen Sie zurück, suchen Ihr Haus, Ihre Wohnung – und finden eine trostlose Trümmerlandschaft vor. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, bis hier wieder ein zivilisiertes Leben möglich sein wird.

In dieser Lage erreicht Sie ein Angebot: Ein paar Kilometer weiter, auf der ägyptischen Seite der Grenze, werden neue Häuser, neue Siedlungen gebaut. Sie können dort in Sicherheit leben, es gibt Schulen für Ihre Kinder, einen Supermarkt und ein Krankenhaus. Wäre das eine Drohung, Sie aus Ihrer Heimat zu vertreiben? Oder ein Versprechen auf eine bessere Zukunft?

Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Donald Trump hat diese Option ins Spiel gebracht. Ja, ich weiß: Der Gazastreifen als Riviera des Nahen Ostens – zynischer kann schon die Sprache kaum sein. Amerika werde den Gazastreifen "übernehmen", sagt er – die Anmaßung einer Großmacht. Sein Blick auf die Landkarte ist der eines geifernden Immobilienmoguls. Aber hinter dieser ganzen Egomanie steckt auch eine Erkenntnis: Gaza ist zerstört. Und nun?

Unsere gerade abgewählte Außenministerin Annalena Baerbock wendet sich gegen eine Vertreibung der Palästinenser. Die EU lehnt jede Lösung "über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg" ab. Die UN sprechen von ethnischer Säuberung. Empörung im Westen, strikte Ablehnung bei den arabischen Regierungen.

Taten eher nicht

Hat der US-Präsident eine zwangsweise Umsiedlung der Einwohner von Gaza, gegen alle Regeln des Völkerrechts, gefordert? Oder hat er ein Angebot formuliert, wie ich es oben nahegelegt habe? Für Trump sind das anscheinend nur Unterschiede im Detail, mal sagt er so, mal so. Er hat jedenfalls auch gesagt: "Der einzige Grund, warum die Menschen über eine Rückkehr nach Gaza sprechen, ist, dass sie keine Alternative haben." Niemand weiß, woher er das weiß. Aber woher weiß Baerbock, dass die Palästinenser sich ihre Zukunft nur im verwüsteten Gazastreifen vorstellen können?

In Syrien herrschte ein Jahrzehnt lang Bürgerkrieg. Das Nachbarland Türkei nahm mehr als drei Millionen Flüchtlinge auf. Auch in Deutschland leben zurzeit mehr als 700.000 Syrer, die meisten suchten Schutz vor dem Krieg. Haben sich die Türkei und Deutschland der Beihilfe zur Vertreibung schuldig gemacht? Deutschland gewährt mehr als einer Million Menschen aus der Ukraine, überwiegend Frauen und Kinder, Schutz vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Hätten sie in Charkiw, in Mariupol, in Saporischschja bleiben müssen? Aus Prinzip, weil ihre Flucht Putin die Sache leichter macht?

Im Nahen Osten gelten Prinzipien alles, Humanität gilt nichts. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel wurde die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu Geiseln des Terrorregimes und zu Opfern der israelischen Bomben. Ägypten öffnete seine Grenze auch nicht einen Spalt breit, um wenigstens schwer verletzte palästinensische Kinder im Krankenhaus zu versorgen. Jordanien, die Emirate, Saudi-Arabien: Wortreich erklären sie sich solidarisch mit den Schwestern und Brüdern in Gaza. Taten? Fehlanzeige.

Machen wir uns nichts vor: Europa findet das ganz in Ordnung so. Man wendet sich gegen die Vertreibung – eine Vertreibung aus der Hölle, nicht aus dem Paradies. Das heißt zugleich, dass es keinen Fluchtweg gibt. Die Flucht könnte und würde für viele nicht nur in Ägypten oder Jordanien enden, sondern auch in Europa, auch in Deutschland. Das will nicht einmal die grüne Noch-Außenministerin. Man nennt es Realpolitik.

