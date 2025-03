Es gibt Fachleute, die wittern hinter dem erratischen Regierungsstil eine Strategie, nämlich die des rechten Vordenkers Steve Bannon. Der war mal ganz eng mit Trump, dann nicht mehr, dann saß er im Knast, dann begnadigte Trump ihn. Von Bannon stammt der Rat an die Administration: Flood the zone with shit. Freundlich übersetzt: Flutet eure Umgebung mit Dreck. Das scheint eine perfekte Erklärung zu sein für so vieles, was seit dem 20. Januar aus dem Weißen Haus über uns hinwegfegt. Ein Shitstorm.

Ja, wie nur?

Die erste Antwort hat Justin Trudeau gegeben, der kanadische Premierminister. In einem Videostatement, in dem es eigentlich um die Zölle ging, blickte er zurück auf die gemeinsame Geschichte beider Länder. Er erinnerte an das Ende des Zweiten Weltkriegs, als kanadische Soldaten neben ihren US-Verbündeten am Strand der Normandie landeten. An die Solidarität im Koreakrieg vor siebzig Jahren. An 1979, als die US-Botschaft in Teheran gestürmt wurde. An den 11. September 2001, als der Terror nach New York kam. An die Hilfe der kanadischen Feuerwehr, vor ein paar Wochen, als Kalifornien brannte. "In euren dunkelsten Stunden", so Trudeau voller Bitterkeit, "haben wir mit euch gekämpft und sind mit euch gestorben."