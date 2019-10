Von der Straße abgekommen

Illegales Rennen: Auto rast in Betonwand

20.10.2019, 10:54 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg hat ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Betonwand gerast. Laut Polizei passierte der Unfall bei einem illegalen Autorennen. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein Auto ist bei einem illegalen Rennen in Künzelsau (Hohenlohekreis) gegen eine Betonmauer gerast. Wie die Polizei mitteilte, kamen der 18-Jährige am Steuer und ein Mitfahrer mit leichten Blessuren davon. Ein zweiter Begleiter wurde in dem demolierten Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.





Zu dem Unfall kam es, als der Raser am Samstagabend seinen Kontrahenten überholt hatte. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen die Betonmauer.