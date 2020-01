Schule sagt Unterricht ab – Ramelow bestürzt über Unfalltote

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Berka vor dem Hainich sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Schulbus war von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich unterwegs. Rund 20 weitere Schüler, sowie der Busfahrer wurden verletzt. (Quelle: t-online.de/Google Earth)