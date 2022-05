MĂŒnchen (dpa) - Erstmals ist auch in Deutschland ein Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Das Institut fĂŒr Mikrobiologie der Bundeswehr in MĂŒnchen habe am Donnerstag bei einem Patienten mit charakteristischen HautverĂ€nderungen das Virus zweifelsfrei nachgewiesen, teilte der SanitĂ€tsdienst der Bundeswehr am Freitag mit.