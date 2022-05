Gouverneur schildert die schrecklichen Details

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte bei einer Pressekonferenz in Uvalde, der AmoklĂ€ufer habe zunĂ€chst seiner Großmutter ins Gesicht geschossen, bei der er gelebt habe. Die 66-JĂ€hrige, die ĂŒberlebte, habe daraufhin die Polizei gerufen. Der TĂ€ter sei in einem Fahrzeug davongefahren und habe nahe der Grundschule einen Unfall gebaut. Er sei dann vor der Polizei in die Schule und dort in einen Klassenraum geflohen. US-Medienberichten zufolge handelte es sich um den Raum einer vierten Klasse. Abbott sagte, ein Grenzschutzbeamter habe den TĂ€ter schließlich erschossen.

Das Massaker zwei Tage vor dem Beginn der Sommerferien an der Grundschule sorgte in den Vereinigten Staaten und weit darĂŒber hinaus fĂŒr Entsetzen. AmoklĂ€ufe, auch an Schulen, kommen in den USA mit trauriger RegelmĂ€ĂŸigkeit vor. PlĂ€ne von Bidens Demokraten, die Waffengesetze zu verschĂ€rfen, scheitern regelmĂ€ĂŸig am Widerstand der mĂ€chtigen Waffenlobby-Organisation NRA und der Republikaner. Biden schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Wir wissen, dass vernĂŒnftige Waffengesetze nicht jede Tragödie verhindern können und werden. Aber wir wissen, dass sie funktionieren und eine positive Wirkung haben."

Der Republikaner Abbott sagte mit Blick auf den TĂ€ter: "Das ist das schiere Gesicht des Bösen selbst." Der 18-JĂ€hrige habe zunĂ€chst auf Facebook geschrieben, dass er seine Großmutter erschießen werde. In einem zweiten Beitrag habe er verkĂŒndet, dass er auf seine Großmutter geschossen habe. Etwa eine Viertelstunde vor Ankunft an der Schule habe er geschrieben, dass er in einer Grundschule um sich schießen werde. Abbott sagte, ĂŒber Vorstrafen des AmoklĂ€ufers sei nichts bekannt. Dasselbe gelte fĂŒr psychische Erkrankungen.

Abbott fĂŒhrte diese und Ă€hnliche Taten trotzdem nicht auf den leichten Zugang zu Waffen, sondern auf eine Zunahme von psychischen Erkrankungen zurĂŒck. Er argumentierte, dass 18-JĂ€hrige in Texas seit 60 Jahren Gewehre kaufen könnten, es aber nie zu einem Schulmassaker diesen Ausmaßes gekommen sei. Zudem hĂ€tten von Demokraten regierte StĂ€dte oder Bundesstaaten wie Chicago oder Kalifornien strengere Waffengesetze als in Texas, wĂŒrden aber dennoch mehr Opfer durch Schusswaffen verzeichnen.

WĂ€hrend der Pressekonferenz kam es zu einem politischen Eklat: Der Demokrat Beto O'Rourke unterbrach den Auftritt und kritisierte Abbott fĂŒr seine Haltung zu den Waffengesetzen im Land. O'Rourke, der im November bei der nĂ€chsten Gouverneurswahl in Texas als Herausforderer antreten will, warf dem Republikaner vor, nichts gegen die grassierende Waffengewalt in den USA zu unternehmen. "Sie tun nichts", kritisierte O'Rourke. Abbott reagierte auf die VorwĂŒrfe nicht, wĂ€hrend andere Offizielle O'Rourke zur Ordnung riefen und teils beschimpften. O'Rourke verließ nach der verbalen Auseinandersetzung den Raum.

Flammt die Debatte um das Waffenrecht wieder auf?