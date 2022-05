Kurz vor der Tat soll er sich per Textnachricht ├╝ber seine Gro├čmutter beschwert haben. Dann habe er dem M├Ądchen mitgeteilt, der 66-J├Ąhrigen in den Kopf geschossen zu haben. Die Frau ├╝berlebte. Der Sch├╝tze habe dem M├Ądchen im Anschluss auch geschrieben, in einer Grundschule um sich schie├čen zu wollen, so CNN. Das sei die letzte Nachricht an das M├Ądchen in Deutschland gewesen. "Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprach, hatte er nie Pl├Ąne mit seinen Freunden", sagte das M├Ądchen CNN zufolge weiter. Der Gro├čvater des Sch├╝tzen sagte dem Sender ABC, dass sein Enkel nicht viel geredet habe. "Er war sehr ruhig."

Debatte ├╝ber Waffengesetze

Unterdessen kocht die Debatte ├╝ber strengere Waffengesetze in den USA weiter hoch. Bei der Pressekonferenz mit Republikaner Abbott in Uvalde kam es sogar zu verbalen Ausf├Ąllen. Der Demokrat O'Rourke befand sich w├Ąhrend der Veranstaltung im Publikum und warf dem Republikaner vor, nichts gegen die grassierende Waffengewalt in den USA zu unternehmen. Der 49-J├Ąhrige will bei der n├Ąchsten Gouverneurswahl in Texas im November gegen Abbott antreten. Abbott reagierte auf die Vorw├╝rfe nicht, w├Ąhrend andere Offizielle O'Rourke zur Ordnung riefen und ihn dazu aufforderten, den Saal zu verlassen.

Ein Mann rief O'Rourke zu: "Sie fallen aus dem Rahmen, und Sie sind peinlich." Ein anderer Mann beschimpfte den Demokraten w├╝st und sagte: "Ich kann nicht fassen, dass Sie ein kranker Bastard sind, der aus einer Sache wie dieser ein politisches Thema machen will." O'Rourke verlie├č nach der verbalen Auseinandersetzung den Raum. "Wir k├Ânnen etwas tun", sagte er im Anschluss sichtlich aufgebracht vor laufenden Kameras. Abbott k├╝mmere sich mehr um seine politische Karriere als die Menschen in Texas. "Das ist gest├Ârt", rief O'Rourke.

Abbott f├╝hrte in der Pressekonferenz diese und ├Ąhnliche Taten nicht auf den leichten Zugang zu Waffen, sondern auf eine Zunahme von psychischen Erkrankungen zur├╝ck. Er lobte au├čerdem die Polizei und merkte an: "Die Realit├Ąt ist, so schrecklich wie das, was passiert ist, es h├Ątte schlimmer sein k├Ânnen." Der 64-J├Ąhrige ist ein ausgesprochener Bef├╝rworter von lockeren Waffengesetzen. Die Waffenlobby-Organisation National Rifle Association (NRA) plant an diesem Freitag ihre Jahresversammlung in Texas. Bei dem Treffen in Houston soll auch Bidens republikanischer Vorg├Ąnger Donald Trump sprechen.