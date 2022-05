Der Sender veröffentlichte Chat-Protokolle, denen zufolge der TĂ€ter der 15-JĂ€hrigen mitgeteilt habe, dass er seiner Großmutter in den Kopf geschossen habe und nun eine Grundschule angreifen werde. Der 18-JĂ€hrige habe seit Anfang Mai in Kontakt mit dem MĂ€dchen gestanden und ihr auch Videos von sich geschickt. CNN zitierte das MĂ€dchen mit den Worten: "Er sah glĂŒcklich aus und fĂŒhlte sich wohl im GesprĂ€ch mit mir." Das Bundesinnenministerium teilte auf Anfrage mit: "Zu den BezĂŒgen des AttentĂ€ters von Texas zu einem MĂ€dchen in Deutschland gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse."

Legal mit Sturmgewehren ausgerĂŒstet

Der AmoklÀufer hatte am Dienstag an der Robb Elementary School in der Kleinstadt Uvalde in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Der 18-JÀhrige hatte legal zwei Sturmgewehre gekauft. Ein Motiv war auch am Donnerstag nicht bekannt.

Polizeisprecher Chris Olivarez sagte CNN, die Ermittlungen dauerten an. Man hoffe, bald die Großmutter als Zeugin vernehmen zu können. Nicht abschließend geklĂ€rt sei auch der zeitliche Ablauf der Tat und insbesondere die Frage, wie lang sich der TĂ€ter in dem Klassenraum einer vierten Klasse aufhielt, in dem er das Massaker anrichtete.

Der Direktor der Behörde fĂŒr Öffentliche Sicherheit, Steve McCraw, hatte am Mittwoch gesagt, zwischen den ersten SchĂŒssen auf einen Polizisten bis zum Tod des TĂ€ters seien zwischen 40 und 60 Minuten vergangen. Die "Washington Post" zitierte Javier Cazeres, dessen Tochter getötet wurde. Er sagte, er habe den Vorschlag unterbreitet, selber in die Schule einzudringen, weil die Polizisten zu zögerlich gewesen seien. "Es hĂ€tte mehr getan werden können."

Bei einer Mahnwache in Uvalde am Mittwochabend trauerten Anwohner um die Opfer. "Ihr könnt weinen, denn unsere Herzen sind gebrochen. Wir sind am Boden zerstört", sagte Pastor Tony Gruben von der Baptist Temple Church. Wie die Zeitung "Texas Tribune" berichtete, fanden sich rund 1000 Menschen in einem Mehrzweckstadion der Kleinstadt ein, um mit Gebeten und Gesang der Opfer zu gedenken. Auf Englisch und Spanisch sprachen Pastoren verschiedener örtlicher Kirchen vor der versammelten Menge.

Debatte um die Waffengesetze