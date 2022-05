Aktualisiert am 28.05.2022 - 16:42 Uhr

Aktualisiert am 28.05.2022 - 16:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Polizei: 31 Tote bei Massenpanik in Nigeria

Lagos (dpa) – Bei einer Massenpanik kurz vor Beginn einer Kirchenveranstaltung in Nigeria sind nach Polizeiangaben 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden am Samstagmorgen bei dem Zwischenfall in der Stadt Port Harcourt im SĂŒden des Landes verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestĂ€tigte.