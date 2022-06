Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten jedoch noch um einiges entfernt: Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an Stationen in Duisburg und T├Ânisvorst (bei Krefeld) 41,2 Grad Celsius gemessen. Ein am selben Tag in Lingen gemessener Temperaturrekord von 42,6 Grad wurde sp├Ąter im Nachhinein annulliert. Auch f├╝r den Juni handelt es sich bei den Werten vom Samstag um keine Rekordwerte: Ende Juni 2019 waren an mehreren Orten Werte um die 39 Grad gemessen worden.

Ansturm auf die Freib├Ąder

Freib├Ąder meldeten am letzten Wochenende des kalendarischen Fr├╝hlings einen Ansturm. Ein Mitarbeiter des Agrippabads in K├Âln sagte, bereits am Mittag seien rund doppelt so viele E-Tickets wie sonst in diesem Zeitraum verkauft worden. Im Freibad Langenfeld bei D├╝sseldorf wurde der Ticketverkauf am Kassenautomaten mittags sogar gestoppt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnte, auf ├Ąltere Menschen zu achten. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker: "Bitte achten Sie darauf, dass gerade ├Ąltere Menschen heute genug trinken. Sie empfinden oft weniger Durst als f├╝r ihren K├Ârper gut w├Ąre. Hitze und wenig Fl├╝ssigkeit k├Ânnen f├╝r ├ältere t├Âdliche Folgen haben. Heute sind wir gefragt, auch auf ├ältere und behinderte Menschen zu achten."

Volle Z├╝ge an die Ostsee

W├Ąhrend es im S├╝den sonnig und hei├č war, war es im Norden heiter bis wolkig. Das Wetter lockte viele an die K├╝sten. Die Bahn meldete volle Z├╝ge in Richtung Ostsee. Das Neun-Euro-Ticket sei beliebt, ausgelastet seien besonders die Regionalbahnen in die touristischen Regionen, sagte ein Sprecher. In Mecklenburg-Vorpommern war es mit 22 bis 25 Grad sehr ertr├Ąglich, wie der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee sagte.

Urlauber und Tagesg├Ąste an der Ostsee in Warnem├╝nde: Das Sommerwetter sorgt f├╝r gut besuchte Str├Ąnde. (Quelle: Jens B├╝ttner/dpa-bilder)

Bis zu 44 Grad in Spanien

In Spanien herrscht die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 mit Temperaturen von ├Ârtlich mehr als 44 Grad. Der Rekord dieser Hitzeperiode wurde am vergangenen Freitag im andalusischen And├║jar mit 44,2 bis 44,3 Grad registriert. Besonders hei├č sollte es am Samstag nach Angaben des Wetterdienstes Aemet vor allem in den Regionen Katalonien, Navarra und Baskenland im Nordosten und Norden des Landes sowie in Andalusien im S├╝den werden.

In Frankreich wurden am Samstag Spitzentemperaturen von bis zu 43 Grad vorausgesagt. Es sei davon auszugehen, dass absolute Hitzerekorde gebrochen w├╝rden, teilte der Wetterdienst M├ęt├ęo France mit. "Es handelt sich um eine wirkliche Ausnahmesituation", hie├č es.

Anders in Griechenland: Hier m├╝ssen die Menschen vielerorts weiter den Regenschirm dabei haben, im Norden und Westen sollte es auch am Wochenende regnen und zum Teil gewittern.

Es folgen Gewitter

In Deutschland bestimmt Hitze auch am Sonntag das Wetter. Ab dem Nachmittag quellen dann laut Vorhersage vor allem ├╝ber der Mitte, im s├╝dwestdeutschen Bergland sowie an den Alpen vermehrt Wolken auf. Es kann ├Ârtlich kr├Ąftige Gewitter und Unwetter geben.