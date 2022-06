Neuer Index: Hier lebt es sich am besten

Drei deutsche StÀdte sind nach einer Bewertung des "Economist" in der LebensqualitÀt nach oben geklettert. An der Spitze steht aber eine andere europÀische Metropole.

Nach der Aufhebung von Corona-BeschrĂ€nkungen sind Frankfurt am Main und Wien in einer Rangliste der lebenswertesten StĂ€dte der Welt wieder deutlich nach vorne gerĂŒckt. Im diesjĂ€hrigen Index der britischen "Economist"-Gruppe, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, gewann Österreichs Hauptstadt Wien erstmals seit Pandemiebeginn den Spitzenplatz zurĂŒck.