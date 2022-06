Aktualisiert am 23.06.2022 - 07:43 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2022 - 07:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Neuer Index: In diesen Metropolen lebt es sich am besten

Drei deutsche St├Ądte sind nach einer Bewertung des "Economist" in der Lebensqualit├Ąt nach oben geklettert. An der Spitze steht aber eine andere europ├Ąische Metropole.

Nach der Aufhebung von Corona-Beschr├Ąnkungen sind Frankfurt am Main und Wien in einer Rangliste der lebenswertesten St├Ądte der Welt wieder deutlich nach vorne ger├╝ckt. Im diesj├Ąhrigen Index der britischen "Economist"-Gruppe, der am Donnerstag ver├Âffentlicht wurde, gewann ├ľsterreichs Hauptstadt Wien erstmals seit Pandemiebeginn den Spitzenplatz zur├╝ck.