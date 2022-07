Hitzewelle in Europa | Stromausfall in Baden-Baden durch geschmolzene Kabel

Im baden-württembergischen Kronau erlitt nach Angaben der dortigen Feuerwehr beim Brand eines Feldes ein Feuerwehrmann eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Helfer wurden wegen Kreislaufbeschwerden und kleinerer Verletzungen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Dort waren demnach etwa sieben Hektar eines abgeernteten Getreidefelds und benachbarter Brachflächen in Brand geraten. Ebenso wie an anderen Orten fachte laut Feuerwehr starker Wind die Flammen erheblich an.

Im nordrhein-westfälischen Hennef rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem größeren Waldbrand nahe eines Standorts der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg aus, dessen Rauchfahne kilometerweit zu sehen war. Auch dort wurde ein Feuerwehrmann mit Kreislaufbeschwerden in Folge der Hitzebelastung in ein Krankenhaus gebracht.

Im nordrhein-westfälischen Attendorn bedrohte ein sich durch Wind rasch ausbreitender Flächenbrand am Dienstag zwei Wohnhäuser. Feuerwehrleuten gelang es aber, die Flammen einzudämmen.

Feuerwehrexperte beklagt zu komplizierte Verfahren im Kampf gegen Waldbrände

8.15 Uhr: Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) hat ein viel zu bürokratisches und kompliziertes Verfahren in Deutschland für die Anforderung von Löschhubschraubern bei Waldbrandkatastrophen beklagt. "Jedes Land hat eigene Regelungen, zum Teil sogar verschiedene für die verschiedenen Träger der Luftfahrzeuge", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Waldbrand im DFV, Ulrich Cimolino, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es gebe 16 verschiedene Regelungen für 16 Bundesländer und vereinzelt sogar verschiedene Regelungen für Bundeswehr und Bundespolizei.

Es dauere viel zu lange, Hubschrauber von ihnen anzufordern, kritisierte Cimolino, der auch der Vegetationsbrandexperte der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes ist. Somit gestalte sich die Abstimmung wichtiger Details äußerst schwierig.

Der Experte forderte von den Landesregierungen "eine bessere und vereinfachte Anforderungsstruktur". Angesichts einer Kombination aus hohen Temperaturen, großer Trockenheit und starken Winden rechnet Cimolino in den kommenden Wochen mit heftigen Waldbränden in Deutschland.

Großer Brand bedroht Athen

7.42 Uhr: Im Nordosten Athens hat es am Morgen weiter gebrannt. Die Flammen drangen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Drei Feuerwehrleute und neun Einwohner sind Berichten des staatlichen Rundfunks zufolge leicht verletzt und mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert.