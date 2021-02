Opfer war elf Jahre alt

Missbrauchskomplex Münster – zwei Männer zu Haftstrafe verurteilt

12.02.2021, 13:05 Uhr | dpa

Der 50-jährige Angeklagte (M.) aus Hannover sitzt mit einer Akte vor dem Gesicht neben seinem Anwalt Erkan Görgülü (2.v.r.): Er soll den Ziehsohn des 27-jährigen Hauptangeklagten im Herbst 2019 in einer Wohnung an seinem Wohnort schwer sexuell missbraucht haben. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)

Es ist ein Fall, der Deutschland erschütterte: In Münster werden zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch bekannt. Nun fällt das Landgericht weitere Urteile gegen zwei Täter.

Im Missbrauchskomplex Münster hat das Landgericht Münster am Freitag zwei Männer aus Hannover zu Haftstrafen verurteilt. Ein 30-Jähriger muss für neun Taten des schweren sexuellen Missbrauchs für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis, ein 50 Jahre alter Mann für zwei Fälle für vier Jahre und drei Monate, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Beide Verfahren wurden getrennt und zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.







Im Fall des älteren Mannes war eine Wohnung in Hannover der Tatort. Dort hat er nach Überzeugung des Gerichts den Ziehsohn des 27 Jahre alten Hauptangeklagten im Missbrauchskomplex Münster im Herbst 2019 vergewaltigt. Im Fall des 30-Jährigen waren die Tatorte unter anderen in Münster, Hannover und auf Sylt. Beide jetzt Verurteilten hatten die Taten gestanden und so dem heute elfjährigen Opfer eine Zeugenaussage vor Gericht erspart.

In dem Komplex sind derzeit noch zwei Prozesse am Landgericht anhängig. Im Hauptverfahren gegen den 27 Jahre alten IT-Techniker und Hauptangeklagten, seine Mutter und weitere Angeklagte werden im Frühjahr die Urteile erwartet.