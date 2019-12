Vulkan plötzlich ausgebrochen – ein Toter, zahlreiche Vermisste

Rund 100 Touristen sind auf der Insel White Island in Neuseeland von einem plötzlichen Vulkanausbruch überrascht worden. Es hat mindestens einen Toten gegeben. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Auf der neuseeländischen Insel White Island ist am Montag ein Vulkan ausgebrochen. Die Eruption ereignete sich gegen 14.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MEZ). Nach ersten Angaben der Behörden hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Dutzend Touristen auf der Insel auf. Es ist mindestens ein Mensch getötet worden. Die Polizei befürchtet nach Angaben eines Sprechers, dass es noch weitere Todesopfer geben könnte. White Island liegt etwa 50 Kilometer nördlich der Küste von Neuseelands Nordinsel. Selbst von dort war die riesige Aschewolke über der Insel zu sehen.

Die örtliche Bürgermeisterin Judy Turner sagte, Rettungskräfte seien vor Ort, es habe zahlreiche Verletzte gegeben. "Ich weiß nicht wie viele oder mit welchen Verletzungen, aber Rettungskräfte versuchen derzeit verzweifelt, diese Menschen von der Insel weg zu einem Krankenhaus zu bringen."

Der Rettungsdienst St John teilte mit, es werde von bis zu 20 Verletzten ausgegangen, Ärzteteams seien aber noch unterwegs. Mehrere Hubschrauber und Flugzeuge waren in dem Gebiet im Einsatz, über dem eine dichte weiße Rauchwolke über dem Vulkan hing.

Police is working with National Emergency Management Agency to coordinate a search and rescue operation following a volcanic eruption at White Island this afternoon - https://t.co/BtQEltPOYE #whiteisland pic.twitter.com/h4dbVmMgtE